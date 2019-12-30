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  4. İsrail Filistinliler için toplanan vergilerden 43 milyon dolar kesecek

İsrail Filistinliler için toplanan vergilerden 43 milyon dolar kesecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 00:28 | Son Güncelleme

Kesinti miktarının, Filistin yönetiminin 2018 yılında tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı ödenekle aynı değerde olduğu belirtildi

KUDÜS (AA) - İsrail Güvenlik Kabinesi, Filistin yönetimi için toplanan vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesinti yapılması önerisini kabul etti.

İsrail'deki "Kanal 13" televizyonunun haberine göre, Güvenlik Kabinesi, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in önerisini kabul etti.

Söz konusu öneri kapsamında teklif edilen 150 milyon şekellik kesintinin, Filistin yönetiminin 2018 yılında tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı ödenekle aynı değerde olduğu ifade edildi.

Haberde, İsrail'in bu uygulaması, Filistin yönetimine, bu ailelere ödenek ayırması sebebiyle verilen bir "ceza" olarak değerlendirildi.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (144 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin kesintili haliyle ödenmesini kabul etmeyeceklerini açıklamış ve vergileri bu şekliyle almayı reddetmişti.

Filistin yönetimi ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle 4 Ekim'de İsrail'in, kendisi adına topladığı vergileri tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan kısmı keserek ödemesini kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil vergi

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