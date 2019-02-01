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İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:37 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 15 kişi gerçek, 2 kişi plastik mermiyle yaralandı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek 17 kişiyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Muğayyir ve Ras Karkar beldeleri ile Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı’nı protesto amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinli göstericiler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğayyir beldesinde İsrail güçlerinin gerçek mermilerine hedef olan 15 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıkları Kefr Kaddum'da da 2 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından plastik mermiyle vurulduğunu aktardı.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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