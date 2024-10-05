İsrail günler sonra itiraf etti! İran'ın balistik füzeli saldırısında vuruldular

İran ve İsrail arasında gerginlik sürüyor. Orta Doğu'da tansiyon geçtiğimiz günlerde İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısıyla daha da yükseldi. Dünyada paniğe yol açan saldırılar sonrasında İsrail'in nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

BIDEN'IN AÇIKLAMASI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

İsrail'in İran'a ait petrol tesislerini vuracağı yönünde iddia gündem olurken ABD Başkanı Joe Biden 'Bunu tartıştıklarını' ifade etti. Biden'ın açıklaması sonrasında petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde arttı. Daha sonra Biden yaptığı yeni bir açıklamada ise "İsrail'in yerinde olsam tesisleri vurmam" ifadelerini kullandı.

"İRAN ÜSLERİMİZİ VURDU"

Balistik füze saldırısıyla ilgili olarak ise İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail Askeri Sözcüsü "İran'ın salı günü yaptığı füzeli saldırıda iki hava üssü vuruldu ancak hiçbir uçak hasar görmedi" dedi.