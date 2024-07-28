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İsrail ile Lübnan savaşın eşiğinde! Dışişleri Bakanı "bölgesel savaş" tehlikesini işaret etti

28.07.2024 15:13
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Orta Doğu'da tansiyon yine tavan yaptı. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki bir futbol sahasına düzenlenen saldırı sonrası İsrail, Lübnan'ı açık açık tehdit etti. İsrail ile Lübnan arasında bir savaşın patlak vermesine an meselesi gözüyle bakılırken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, "İsrail'in herhangi bir kayda değer saldırısı bölgesel savaşa yol açacak" dedi. ABD ise İsrail'e destek açıklamasında bulunurken İran, İsrail'e rest çekti.

İsrail ile Lübnan savaşın eşiğinde! Dışişleri Bakanı "bölgesel savaş" tehlikesini işaret etti

İsrail'in Orta Doğu'da sürekli taze tuttuğu çatışma ve istikrarsızlık havası tüm bölgeye yayılmış durumda. Geçtiğimiz gün Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırı sonucu birçok kişi hayatını kaybetmişti. İsrail cephesi saldırıdan Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tuttu. Hizbullah ise saldırıyı üstlenmedi.

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"TOPYEKÜN SAVAŞA YAKLAŞIYORUZ" DEMİŞTİ

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail cephesinden çok sert açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan’a karşı topyekün bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

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İRAN: İSRAİL LÜBNAN'A MÜDAHALE EDERSE BÖLGEDE SAVAŞ ÇIKAR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenani açıklamasında, "Siyonist İsrail rejimi, Gazze’de aylardır Filisin halkına yönelik devam ettirdiği katliam ve cinayetlerinin ardından sahte senaryolar ile uluslararası kamuoyunu yanıltmaya ve yanlışı yönlendirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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İsrail’in işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Majdal Shams bölgesinde yaşanan olaya dair konuşma ve yorum yapma hakkının olmadığını kaydeden Kenani, "Ahlaki meşruiyetini kaybetmiş olan bu rejim söz konusu olaya dair başkalarını suçlama hakkına da sahip değildir" dedi.

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Kenani, İsrail’i Hizbullah ile yaşanan gerilimde Lübnan’da maceraya girmemesi konusunda uyararak, "İsrail’in Lübnan’da girişeceği herhangi bir cahilce eylem bölgede istikrarsızlığa ve gerilime neden olacaktır" ifadesini kullandı. İsrail’in Lübnan’a yönelik bir müdahalesinin bölgede savaşa neden olabileceği konusunda uyaran Kenani, İsrail’in öngörülemez bir karşılık görebileceğini söyledi.

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LÜBNAN'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib olaylar sonrası bir açıklamada bulundu.

Bouhabib, "İsrail'in herhangi bir kayda değer saldırısı bölgesel savaşa yol açacak..." dedi.

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Lübnan
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