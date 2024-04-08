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İsrail ile ticareti tohum üzerine değilmiş: MHP'li Hilmi Durgun'dan 'milli görev' savunması

08.04.2024 11:17
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Son günlerde Türkiye'nin İsrail ile ticareti çok konuşuluyor. 31 Mart yerel seçimlerine de etkisi olduğu değerlendirilen konuyla ilgili MHP'li Milletvekili Hilmi Durgun eleştirilerin hedefindeydi. Durgun, sahibi olduğu firmanın İsrail ile 'gübre hammaddesi' ticareti yaptığını belirterek iddialara yanıt verdi.

İsrail ile ticareti tohum üzerine değilmiş: MHP'li Hilmi Durgun'dan 'milli görev' savunması

İstanbul'da geçtiğimiz gün İsrail ile ticareti protesto eden bir grup genç gözaltına alınmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin sıkça dillendirdiği konuya ilişkin protestolar özellikle AK Parti'nin seçim mitinglerine de yansımıştı. Şimdiye MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, İsrail ile ticaret yapan bir firmanın sahibi olması nedeniyle eleştiri oklarını üzerine topladı.

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'GAZZE' PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Durgun'un firmasının İsrail ile tohum ticareti yaptığı öne sürülürken Durgun tohum değil, gübre hammaddesi ticareti yaptıklarını kaydetti. Bu sırada Durgun'un daha önce Gazze için yaptığı paylaşımlardan bazıları da gündem oldu. O paylaşımlardan birinde Durgun, Bahçeli'nin şu sözlerini alıntılıyordu:

"Kudüs güvende değilse, Gazze güvende değilse, Halep güvende değilse, Kerkük güvende değilse, soydaşlarımız ve din kardeşlerimiz güvende değilse, altını çizerek belirtiyorum ki, Ankara’nın güvenliğinden hiçbir akıl ve vicdan sahibi bahsedemeyecektir.”

İSRAİL İLE TİCARETİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Firmasının İsrail ile ticareti nedeniyle gelen tepkilere yanıt veren Durgun şu açıklamayı paylaştı:

"- Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal TOHUM ticareti yapmadık.

  • Agrosel Tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz.

  • Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (% 90 ) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.

  • Bahse konu Haifa firması, dünyanın sayılı gübre hammadde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. TOHUM firması değildir. Ayrıca ülkemizde genel müdürlükleri bulunmakla birlikte, genel müdürlüklerine bağlı, ülkemizin farklı coğrafyalarında yüzlerce müşterisi vardır.

  • Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır.

  • Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail MHP ticaret
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