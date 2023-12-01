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İsrail'in Gazze'deki zulmü yeniden başladı! Yardımlar durduruldu, hava bombardımanı başladı, sağlık sistemi felce uğradı...

01.12.2023 17:49 | Son Güncelleme:
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonlar 4 günlük "insani ara"nın ardından 3 gün daha uzatılmıştı. Mutabakata varılan esir takası çerçevesinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. İsrail bu sabah "insani aranın" sona erdiğini ve Gazze'ye yönelik saldırıların başladığını duyurmuştu. Saldırılarda bir AA kameramanı hayatını kaybetti. Gazze'de insani yardım tırları durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü ise sağlık sisteminin "felç" olduğunu duyurdu...

İsrail'in Gazze'deki zulmü yeniden başladı! Yardımlar durduruldu, hava bombardımanı başladı, sağlık sistemi felce uğradı...

"İnsani ara"nın sona ermesiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının tekrar başlaması üzerine Refah Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının girişinin durduğu bildirildi. İsminin açıklamak istemeyen Filistinli bir yetkili AA'ya açıklamada bulundu.

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Filistinli yetkili, "insani ara"nın sona ermesi üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tekrar başlamasıyla Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durduğunu kaydetti.

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

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DSÖ'DEN AÇIKLAMA

DSÖ yaptığı açıklamada, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi, devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı. Kalıcı ateşkese ihtiyaç var." dedi.

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HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu bu sabah “insani aranın” sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

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AA KAMERAMANI HAYATINI KAYBETTİ

Anadolu Ajansı'nda görevli kameraman Muntasır es-Savvaf, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

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