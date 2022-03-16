İsrail'in kırmızı bültenle aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

İsrail tarafından Interpol vasıtasıyla kırmızı bültenle aradığı organize suç örgütü üyesi Omre Oda'nın (31), Türkiye'de olduğu tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Oda’nın Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı belirlendi.

ŞİŞLİ'DE YAŞADIĞI EVDE YAKALANDI

İsrail’de 2017-2019 yılları arasında örgütlü suçlar suçundan aranan Oda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Omre Oda, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

Omre Oda’nın, ülkesinde 2017-2019 yılları arasında örgütlü suçlar çerçevesinde işlemiş olduğu cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasssaruf yasağı, şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, Cinayet veya Şantaj Amacıyla Kaçırma, Patlayıcı Madde ile Mülkü Yok Etmeye Teşebbüs ve Dolandırıcılık suçları ile ilgili hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. (İHA)

