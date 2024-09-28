İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesi üzerine İran'dan yeni hamle! Hamaney güvenli bölgeye götürülüyor

İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, son yaşanan olaylar sonrasında açıklamada bulundu. Rızai yaptığı açıklamada, "Bugün bir grup komisyon üyesinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Siyonist rejimin Beyrut banliyölerinde işlediği suçlar dahil olmak üzere bölgedeki son olayların araştırılmasına odaklanıldı." ifadelerini kullandı.

"SİYONİST REJİMİN SONUNUN BAŞLANGICI OLACAKTIR"

Rızai, "Bugün Siyonistler işgal altındaki topraklarda son günlerini geçiriyorlar ve bölgedeki tüm bu olaylar, lanetli ve suçlu Siyonist rejimin sonunun başlangıcı olacaktır." dedi.

HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

İran kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İran dini lideri Hamaney İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesi sonrası güvenli bölgeye götürüldü.

"GERİLİMİN GENİŞLEMESİNE HAZIRIZ"

İsrail cephesinden ise "Gerilimin genişlemesine hazırız" açıklaması geldi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır