İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı

ABD Başkanı Biden, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"ŞU ANDA BUNU TARTIŞIYORUZ"

Biden, "İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını verdi.

"İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise Biden, "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız." karşılığını verdi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 19.50 itibarıyla yüzde 4,68 artarak 77,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,96 artışla 73,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselişe geçmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır