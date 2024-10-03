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İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı

03.10.2024 20:43
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İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından Tel Aviv yönetiminin nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor. İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimali gündem olurken ABD Başkanı Joe Biden "Şu anda bunu tartışıyoruz" açıklamasını yaparak saldırıya açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatları artışa geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,68 artarak 77,36 dolar oldu.

İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı

ABD Başkanı Biden, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"ŞU ANDA BUNU TARTIŞIYORUZ"

Biden, "İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını verdi.

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"İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise Biden, "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız." karşılığını verdi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 19.50 itibarıyla yüzde 4,68 artarak 77,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,96 artışla 73,58 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselişe geçmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Joe Biden
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