İsrail'in yardım bekleyenlere yönelik katliamının görüntüleri ortaya çıktı!

İsrail güvenlik kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti.

Gazze'nin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliye saldırı düzenlendi. Saldırıda 104 kişi hayatını kaybederken 760 kişi yaralandı.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, TIR'ların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunan kaynaklar, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti. Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

(AA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





