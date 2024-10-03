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İsrail Lübnan'a saldırdı, savaştan kaçanlar Türkiye'ye sığındı: Her yer kan gölü!

03.10.2024 15:26
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İsrail'in hava bombardımanına tuttuğu ve karadan saldırıya geçtiği Lübnan, adeta cehennemi yaşamaya başlarken; İsrail’in saldırılarının ardından Lübnan’dan kaçanlar Türkiye'ye sığındı. Mersin’deki Taşucu Limanı’na gelen yolcular Lübnan’dan çıkışlarını sağlayan Türkiye’ye teşekkür ederken, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İsrail Lübnan'a saldırdı, savaştan kaçanlar Türkiye'ye sığındı: Her yer kan gölü!

İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından, sivil vatandaşlar adeta cehennemi yaşadı. Lübnan'daki bombardımandan kaçan başka ülke vatandaşları, havayolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşçu Limanı’na gelmeye devam ediyor. Daha önce iki gemiyle Taşucu Limanı’na gelen çok sayıda kişi, buradan ülkelerine gitti. Bugün ise aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu farklı ülkelerden 320 kişinin bulunduğu gemi limana girdi. Savaştan kaçan yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

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"BOMBALARI GÖRDÜK, ÇOK KORKTUK"

Savaştan kaçıp deniz yoluyla Türkiye’ye ulaşan Gülsüm Sak, patlamalardan ötürü korktuklarını belirterek, “Özellikle çocuklarımız çok korktu. Biz de o nedenle ülkemize geri dönmek zorunda kaldık. Beyrut’ta ikamet ediyorduk. Evimiz yüksek bir tepede bulunuyor. Bombaları gördük, çok korktuk” dedi.

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"TV’DE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL, HER YAN KAN GÖLÜ"

Çalışmak için Samsun’dan Lübnan’a giden ve savaşın ardından dönmek zorunda kalan Baki Çidem, iki farklı ülkenin savaşında ölmemek için döndüğünü ifade ederek, “Çalışmak için gitmiştim. Her yerde bombalar patlıyor. Kaldığımız otelin yanında da bombalar patladı. Yaşananlar TV’de görüldüğü gibi değil, her yan kan gölü. Dağlarda saklanmak zorunda kaldık. Bir savaşta öleceksem kendi ülkemde ölmek isterim. İki farklı ülkenin savaşında ölmemek için dönmek zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

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Pasaport işlemlerinin ardından Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanan yabancı uyruklu yolcular ise, Lübnan’dan çıkışlarını sağlayan Türkiye’ye teşekkür ettiler.

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(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Türkiye
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