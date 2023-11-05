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İsrail Lübnan'da sivil aracı vurdu! 3 çocuk öldü

05.11.2023 19:43 | Son Güncelleme:
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İsrail ordusunun Lübnan'da sivil bir araca düzenlediği saldırıda araç içerisinde 5 kişinin yanarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Araçtakilerin 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

İsrail Lübnan'da sivil aracı vurdu! 3 çocuk öldü

Haber Lübnan resmi ajansı NNA'dan duyuruldu. NNA, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hakkında detay bilgileri paylaştı.

5 KİŞİNİN 3'Ü ÇOCUK

Lübnan’ın güneyinde Aynata beldesi çevresindeki yol üzerinde seyreden bir aracın hedef alındığı ifade edildi. Haberde, araç içerisinde 3 çocuk ile 1 erkek ve 1 kadının olduğu aktarıldı.

Lübnan yerel medyasında çıkan haberlerde ise aracın tamamen yandığı, çocuklar dahil olmak üzere tüm sivillerin öldüğü kaydedildi.

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İSRAİL İHA İLE VURDU

Sur kenti Sivil Savunma Merkezinden yapılan açıklamada İsrail’e ait bir İHA’nın sivillere ait bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonucu araçtaki 3 sivilin öldüğü ifade edildi.

Ölenlerin çocuk olup olmadığına ilişkin detaya değinilmedi. (AA)


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İsrail Lübnan

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