İsrail Lübnan'da sivil aracı vurdu! 3 çocuk öldü

Haber Lübnan resmi ajansı NNA'dan duyuruldu. NNA, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hakkında detay bilgileri paylaştı.

5 KİŞİNİN 3'Ü ÇOCUK

Lübnan’ın güneyinde Aynata beldesi çevresindeki yol üzerinde seyreden bir aracın hedef alındığı ifade edildi. Haberde, araç içerisinde 3 çocuk ile 1 erkek ve 1 kadının olduğu aktarıldı.

Lübnan yerel medyasında çıkan haberlerde ise aracın tamamen yandığı, çocuklar dahil olmak üzere tüm sivillerin öldüğü kaydedildi.

İSRAİL İHA İLE VURDU

Sur kenti Sivil Savunma Merkezinden yapılan açıklamada İsrail’e ait bir İHA’nın sivillere ait bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonucu araçtaki 3 sivilin öldüğü ifade edildi.

Ölenlerin çocuk olup olmadığına ilişkin detaya değinilmedi. (AA)







