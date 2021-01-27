İsrail, mutasyonlu virüs nedeniyle kara sınırlarını kapatıyor

İsrail, bazı ülkelerde yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyonu daha hızlı yayılmaya devam ederken kara sınırlarına kapatma kararı aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İngiltere’de korona virüs mutasyonu yayılmaya devem ettiği için Ürdün ve Mısır da dahil olmak üzere tüm sınır geçişlerini kapatacağız. Alınan karara göre, yarından itibaren kara sınırları kapalı olacak." dedi. Netanyahu, “Aşılamanın başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak, ülkede ekonomik ve günlük hayatın normale dönmesi için tüm kara sınırlarımızı kapatmaya karar verdik. İngiltere’de ortaya çıkan korona virüs mutasyonunun İsrail’e girmemesini sağlamalıyız” ifadesini kullandı.

İsrail, bu haftanın başlarında Ben Gurion Havaalanı’nı kapatarak 31 Ocak’a kadar ülkedeki tüm uçuşları askıya almıştı. İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ise “Ürdün Nehri, Taba ve Arava dahil olmak üzere kara sınır geçişleri İsrailliler ve yabancılara kapatıldı” dedi. (İHA)

