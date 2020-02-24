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İsrail ordusu Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Gazze ve Suriye'deki mevzilerine hava saldırısı düzenledi

24.02.2020 06:15 | Son Güncelleme

Pazar günü Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine en az 20 roket atılmasına karşılık olarak İsrail ordusu Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Karşılıklı saldırılarda ölen olmadı. İslami Cihat Örgütü ile İsrail ordusu arasındaki gerilim, İsrail'in, örgütün bir üyesini 'bomba yerleştirmeye çalıştığı' iddiasıyla sınırda öldürmesi üzerine tırmandı.

İsrail ordusu Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Gazze ve Suriye'deki mevzilerine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, 'atılan roketlere karşılık olarak' Gazze'de ve Suriye'deki Filistin İslami Cihat Örgütü mevzilerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, örgütün Şam'ın güneyindeki ve Gazze Şeridi'ndeki mevzilerinin hedef alındığını söyledi.

Suriye resmi haber ajansından yapılan açıklamada da, İsrail'den atılan füzelerin çoğunun hava savunma sistemiyle düşürüldüğü belirtildi.

Sağlık yetkilileri Gazze'de dört kişinin yaralandığını duyurdu. Pazar günü, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine en az 20 roket fırlatılmıştı.

İsrail ordusu Suriye ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını roket atışlarına karşılık yaptıklarını duyurdu. Karşılıklı atışlar sonucu can kaybı yaşanmadı.

Gerilim Pazar sabahı, İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü'nün bir üyesini Gazze Şeridi'nde öldürdüklerini duyurmasıyla başladı.

İsrail ordusu, öldürdükleri kişinin 'sınır hattına bomba yerleştirmeye çalıştığını' iddia etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nden en az 20 roket fırlatıldığını söyledi.

Sınırda öldürülen kişinin cesedinin, İsrail ordusuna ait bir buldozerle taşınırken çekildiği görülen videoların sosyal medyaya düşmesi gerilimi tırmandırdı.

Görüntülerin yayılmasından sonra bazı Filistinli militanlar 'intikam' çağrısında bulundu ve Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atıldı.

Roket atışlarını İran destekli İslami Cihat Örgütü üstlendi ve saldırının 'bir savaşçılarının Gazze Şeridi'nde öldürülmesine karşılık olduğunu' söyledi.

Geçen yıl Kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında örgütün üst düzey bir komutanının öldürülmesi karşılıklı çatışmaların alevlendirmişti.

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