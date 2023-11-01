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İsrail ordusu Gazze'ye düzenlenen kara operasyonlarındaki kaybını açıkladı

01.11.2023 19:30 | Son Güncelleme:
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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği kara operasyonlarında kaybettiği asker sayısını açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'ye düzenlenen kara operasyonlarındaki kaybını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail, 26 gündür abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki hava operasyonlarını devam ettiriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan saldırılarda ikinci aşamaya geçiyoruz açıklaması sonrasında İsrail ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattıklarını duyurmuştu.

KARA

15 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi. (AA)

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İsrail Gazze Hamas

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