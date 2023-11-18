HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ordusu, Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi

18.11.2023 10:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusunun, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediği belirtildi.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun, hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusunu Şifa Hastanesine yönelik kuşatmasının devam ettiği ve hastane içinde arama ve kazı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

ŞİFA HASTANESİ'NE YÖNELİK BASKIN

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine 15 Kasım'da baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak! Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak!
Danıştay'ın hakimlerle ilgili kararı tartışmalara yol açtı! Bakan Uraloğlu: 'İtiraz ettik'Danıştay'ın hakimlerle ilgili kararı tartışmalara yol açtı! Bakan Uraloğlu: 'İtiraz ettik'
İlk sırada onlar var, en çok İstanbul'u tercih ettilerİlk sırada onlar var, en çok İstanbul'u tercih ettiler
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak!

Alman basının bu manşeti Scholz'u kızdıracak!

Danıştay'ın hakimlerle ilgili kararı tartışmalara yol açtı! Bakan Uraloğlu: 'İtiraz ettik'

Danıştay'ın hakimlerle ilgili kararı tartışmalara yol açtı! Bakan Uraloğlu: 'İtiraz ettik'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi ve...

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi ve...

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.