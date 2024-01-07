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  4. İsrail polisi, 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu öldürdü

İsrail polisi, 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu öldürdü

07.01.2024 21:55 | Son Güncelleme:
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İsrail polisi, bir kontrol noktasına düzenlenen araçlı saldırıya karşılık verildiği sırada “yanlışlıkla” 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail polisi, 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu öldürdü

İsrail polisi, Filistinli bir kız çocuğunu öldürdü. İsrail polisi, Kudüs Valiliğine bağlı Biddu kasabasındaki kontrol noktasına bir aracın çarptığını belirterek, araçta bulunan 1’i kadın olmak üzere 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Polis, araçla düzenlenen saldırıda bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜLER

Saldırıya karşılık verildiği sırada “yanlışlıkla” 3 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıklayan polis, “Açılan ateş sonucu başka bir araçta bulunan bir kız çocuğu vuruldu" dedi.

Sağlık ekipleri, Filistinli kız çocuğunun açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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