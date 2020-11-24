İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan 'Hamas'la görüşmeye hazırız' mesajı

Hamas'ın elinde, 2014'teki çatışmalar sırasında esir aldığı iki İsrail askeriyle birlikte toplam dört İsrailli esir var. Gazze Şeridi'ni kontrolü altında tutan Hamas, esirlerin serbest bırakılması için İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

"İsrail Devleti'nin, uzun vadeli sükûnette ve oğullarımızın geri dönüşünde uzlaşabilirsek; bir çözüme ulaşmaya ve Gazze'de yaşayanların koşullarını geliştirmeye katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladım."

"Filistin Yönetimi'yle koordinasyonun yeniden başlamasına yardımcı olduğu için Mladenov'a teşekkür etme ve Hamas'ın ülkemizin güneyinde egemenliğimiz ihlâl edişini görüşme fırsatı yakaladım.

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler'in Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'la görüşen Gantz, görüşme sonrası Twitter'da bir paylaşım yaptı:

Suudi Arabistan, İsrail'le yakınlaşma için Filistinlilerin taleplerinin gerçekleşeceği bir barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini söylüyor.

Haberlerde hem İsrail hem Suudi Arabistan'dan üst düzey yetkililerin görüşmeyi teyit ettiği bilgisi yer alıyor. Ancak tepkilerin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, "Görüşmede sadece Amerikalılar ve Suudiler vardı" diyerek haberleri yalanladı.

İsrail medyasına göre Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazar günü Pompeo ile birlikte Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret yaptığına dair haberler, İsrail ve ABD basınında yer aldı.

Hafta sonu da İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dış İstihbarat Servisi'nin (Mossad) başkanı Yossi Cohen'ın, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte Suudi Arabistan'a gittiği bildirilmişti.

Gantz'ın bu açıklaması, kritik iki gelişmenin hemen ardından geldi:

Gantz da, pazar günü yapılması planlanan kabine toplantısına katılmayarak Suudi Arabistan'a giden Netanyahu'yu, kendisine haber vermediği için eleştirerek bir anlamda görüşmeyi doğrulamış oldu. Görüşme sonrası İsrail basınına özellikle sızdırılmasını ise eleştirdi:

"Başbakan'ın gizlice yaptığı uçuşu sızdırmak sorumsuzca bir davranış. Ben başbakan olsam böyle yapmazdım. Bence İsrail vatandaşları bu durumdan kaygı duymalı."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı. BAE ve Bahreyn, İsrail'le anlaşmaları 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzaladı.

Trump'ın, Suudi Arabistan'ı da İsrail'le bir anlaşma imzalamaya ikna etmeye çalıştığı biliniyor. Henüz anlaşmalar imzalanmadan önce, konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Trump "Suudi Arabistan'ın da İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı almasını bekliyorum" demişti.

Körfez'de yakın işbirliği içinde olduğu diğer ülkelerin İsrail'le anlaşma imzalamalarına olumsuz bir tepki göstermeyen Suudi Arabistan, karşılıklı gidiş gelişler için İsrail uçaklarına hava sahasını da ilk kez açmıştı.