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İsrail televizyonu, İran'ın İsrailli şirkete ait kargo gemisini füzeyle vurduğunu iddia etti

25.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarih belirtmeksizin İran'ın İsrailli şirkete ait bir kargo gemisini Umman Denizi'nde füzeyle vurduğunu ileri sürdü.

İsrail televizyonu, İran'ın İsrailli şirkete ait kargo gemisini füzeyle vurduğunu iddia etti

Televizyonda yayınlanan habere göre, İsrail'e ait bir yük gemisi Tanzanya'dan Hindistan'a gittiği sırada Umman Denizi'nde saldırıya uğradı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, söz konusu kargo gemisinin İran tarafından füzeyle hedef alındığı öne sürülürken, gemide hasar meydana geldiği fakat can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Haberde, geminin rotasına devam ettiği ve Hindistan'a ulaşınca hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

İddia edilen saldırının tarihine dair bilgi verilmezken, habere ilişkin İsrailli yetkililer henüz açıklama yapmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail

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