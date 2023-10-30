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İsrail televizyonunda skandal! Gazze'de öldürülen çocukları "terörist" olarak saydılar

30.10.2023 22:28 | Son Güncelleme:
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İsrail televizyonu Kanal 14, abluka altındaki Gazze hakkında yaptığı programda, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren kadın ve çocukları "terörist" olarak niteledi.

İsrail televizyonunda skandal! Gazze'de öldürülen çocukları "terörist" olarak saydılar

Kanal 14’ün internet sayfasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gösteren infografik yayımladı.

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"ORTADAN KALDIRILAN TERÖRİST"

İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, “ortadan kaldırılan terörist” ibaresine yer veriliyor.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze

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