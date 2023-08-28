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İsrail ve Libya arasında 'görüşme' krizi! İsrail basını böyle duyurdu: 'Savaş yaşanıyor'

28.08.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in görüşmesi krize yol açtı. Libya Başbakanı, el-Menguş'u görüşme nedeniyle görevden almıştı. Yaşananlar sonrasında İsrail basını, Cohen-Menguş görüşmesinin açığa çıkarılması sonrasında İsrail Dışişleri Bakanlığında bir savaş yaşandığını açıkladı.

İsrail ve Libya arasında 'görüşme' krizi! İsrail basını böyle duyurdu: 'Savaş yaşanıyor'

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Cohen-Menguş görüşmesinin açığa çıkarılmasının İsrail'in güvenilirliğine zarar verdiği ve bakanlık yetkililerinin bu durumdan Bakan Cohen'i sorumlu tuttuğu belirtildi.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA SAVAŞ YAŞANIYOR"

Haberde, "Bakan Eli Cohen'in Libyalı mevkidaşı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından ortaya çıkan diplomatik krizden kimin sorumlu olduğu konusunda Dışişleri Bakanlığı içinde bir savaş yaşanıyor." ifadesi kullanıldı.

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Bakanlık yetkililerinin, Menguş ile yapılan görüşmenin duyurulmasından Bakan Cohen’i sorumlu tuttuğu haberde aktarıldı.

"TEMEL DİPLOMASİ KURALLARININ İHLALİDİR"

Haberde ismi açıklanmayan İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, konuya ilişkin, "Bize yaklaşmak isteyen ülkeler ne düşünecek? İsrail'in gizliliğine güvenilemez mi? Bu, temel diplomasi kurallarının ihlalidir." dediği kaydedildi.

Yetkilinin, "Korkunç bir ikilem içerisindeyiz, İsrail devletinin güvenilirliği ciddi şekilde zedelendi." şeklinde konuştuğu belirtildi.

İTALYA'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle görevden alma kararı vermişti.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

LİBYA, İSRAİL'İ TANIMIYOR

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.

Kaynak: AA

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