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İsrail yanlışlıkla öldürdüklerini duyurmuştu! Çarpıcı detay: Yemek artıklarıyla yardım istemişler

18.12.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken cuma günü yanlışlıkla 3 rehineyi öldürdüklerini açıklamıştı. İsrail ordusu yaptığı yeni açıklamada rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtildi. İsrail yetkililileri, beyaz bayrak taşıyan rehinelerin öldürülmelerinin, "angajman kurallarının" ihlali olduğunu kabul etti.

İsrail yanlışlıkla öldürdüklerini duyurmuştu! Çarpıcı detay: Yemek artıklarıyla yardım istemişler

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şuaiye'de İsrail askerleri tarafından vurulan rehineler 28 yaşındaki Yotam Haïm, 22 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz'di.

Öldürülen rehineler serbest bırakılmış ya da kaçmış olabilir. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

"TERÖRİST" ZANNEDİP ATEŞ ETMİŞ

İsrailli bir askeri yetkili, rehinelerin üstleri çıplak şekilde bulundukları binadan dışarı çıktıklarını, bir rehinenin elinde üzerinde beyaz bir bez olan sopa olduğunu, bir askerin kendisini tehdit altında hissederek "terörist" olduklarını düşündüğü rehinelere ateş açtığını söyledi. Yetkili rehinelerden ikisinin hemen, diğerinin ise geri döndüğü binada hayatını kaybettiğini belirtti.

Beyaz bez ya da bayrak; savaşta teslimiyet, ateşkes veya görüşme arzusunun sembolü anlamını taşıyor.

Rehinelerin bulunduğu yerde acil yardım çağrısı olan SOS yazılı bir mektup da bulunmuştu.

NELER OLMUŞTU?

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 İsrailli hayatını kaybetti.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 18 bini aştığını açıkladı.

Yüz binlerce Filistinli de, İsrail'in saldırıları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler, temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği nedeniyle Gazze'de insani felaket yaşandığı uyarısında bulundu.

Halen 120 kadar İsrailli rehinenin Gazze Şeridi'nde rehin tutulduğu sanılıyor.

İsrail ve Hamas arasında ay başında geçici ateşkes ilan edilmiş, 100'den fazla İsrailil rehine, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli mahkumlarla birlikte serbest bırakılmıştı.

Rehinelerin aileleri İsrail hükümetine, Hamas'la benzer koşullarda yeni bir ateşkes anlaşması yapılması çağrısında bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkes çağrılarını reddederek, "Hem rehinelerin dönüşü hem de zafer için askeri baskı gerekli" dedi.

Başta ABD olmak üzere müttefiklerinden İsrail'e yönelik baskı artarken, son olarak Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Pazar günü İsrail'e, "derhal kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı.

İngiltere ve Almanya ise ateşkes çağrılarında, "derhal ve kalıcı" yerine, "sürdürülebilir" ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise ateşkesin hata olacağını ve Hamas'a verilmiş bir hediye anlamına geleceğini söyledi.

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İsrail Gazze Hamas
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