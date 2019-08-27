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İsrail'den Hamas'a tehdit mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 00:38 | Son Güncelleme

İsrail makamları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden pazar akşamı atılan roketleri gerekçe göstererek, Mısır istihbaratı üzerinden Hamas'a Gazze'yi vurma tehdidinde bulundu

KUDÜS (AA) - İsrail rejimi, Mısır istihbaratı aracılığıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ni kontrolünde bulunduran Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’a "saldırı" tehdidinde bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail makamları, pazar akşamı abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail bölgelerine atılan roketleri gerekçe göstererek, Mısır istihbaratı üzerinden Hamas’a tehdit mesajı gönderdi.

Haberde, İsrail’in mesajda, seçimler nedeniyle ya da başka türlü sebeplerden dolayı Gazze'ye saldırmakta tereddüt etmeyeceği yönünde açıkça tehditte bulunduğu kaydedildi.

İsrail’in halihazırda kuzey cephesinde yürüttüğü faaliyetlere de yer verildiği belirtilen haberde, "hiçbir durumun Tel Aviv yönetimini Gazze Şeridi’ine saldırmasından alıkoyamayacağı" yönünde mesaj verildiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına pazar akşamı 3 roket atılmış, bu roketlerden ikisi İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İsrail yerel basınına göre, İsrail güvenlik kaynaklarının roketlerin atılmasında Hamas’ın yanı sıra Filistin İslami Cihad Hareketi’nin de rolünün olabileceğinden şüphelendiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, roket atışlarını gerekçe göstererek Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait olduğu belirtilen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, cumartesi akşam saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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