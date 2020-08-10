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İsrail'den Lübnan'a savaş tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Lübnan'da yeni bir savaşa hazır olduğunu söyledi.

İsrail'den Lübnan'a savaş tehdidi

İsrail Meclisi Basın Ofisine göre Gantz, Meclis Dışişleri ve Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ı işaret ederek, "En büyük düşmanınız Nasrallah, Lübnan'ın da en büyük sorunudur." ifadelerini kullandı.

Gantz, "Lübnan'da bize başka bir savaş dayatılırsa, biz de bu savaşa engelsiz bir şekilde gireriz. Ancak böyle bir savaşın Lübnan için tehlikeli sonuçları ve yankıları olacaktır." tehdidinde bulundu.

Orta Doğu'daki durumun uzun zamandır kırılgan ve istikrarsız olduğunu vurgulayan Gantz, İran'ın da kendileri için büyük bir tehlike oluşturduğunu ve bu ülkeyi sıkıştırmak için uğraşmaya devam edeceklerini belirterek, Tahran'ın Suriye başta olmak üzere tüm bölge ülkelerindeki yapılanmasına karşı her şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmasında Gazze Şeridi'ne de değinen Gantz, Gazze'de hiçbir menfaatlerinin olmadığını, tek isteklerinin Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest kalması ve bölgede sükunetin sağlanması olduğunu söyledi.

Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunun Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamıştı.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak güncellemişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu kabul etmişti.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla, 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

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