HABER

İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:26 | Son Güncelleme

İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi

İsrail açıklarında aylardır çalışmalar yürüten Yunanistan'a ait geminin, 2 hafta önce Lübnan karasularında arama yaptığı iddia edildi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a ait Panama bandıralı, teknolojik donanımlı "Med Surveyor" gemisi, geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) operasyonel bölgesi Lübnan karasularında saatlerce arama yaptı.

Geminin, hiçbir engelle karşılaşmadığı ve bölgeden ayrıldıktan sonra 1 Nisan'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü İsrail açıklarına döndüğü ifade edildi.

- Meclis Başkanı Berri'nin liderliğindeki gruptan tepki

Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Kalkınma ve Kurtuluş Bloku Genel Sekreteri Enver el-Halil, düzenlediği basın toplantısında, farklı konulara odaklanan Lübnanlıların, İsrail'in ülke egemenliğine yönelik ihlallerine kayıtsız kalmamaları gerektiğini belirtti.

Halil, İsrail için Akdeniz'de hidrografik ölçüm çalışmaları yapan geminin, Lübnan karasularını ihlali karşısında UNIFIL'in gerekli işlemleri başlatmadığını aktardı.

Genel Sekreter Halil, İsrail ihlalleri karşısında BM'ye sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da aynı yıl mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail karasuları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!
Otomobile çarpan işçi servisi devrildi: 16 yaralıOtomobile çarpan işçi servisi devrildi: 16 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Lübnan Lübnan karasuları

En Çok Okunan Haberler

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 'artistlik' gerginliği

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

9 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

Son dakika: HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.