İsrail'in yaraladığı bin 700 Filistinlinin uzuvları kesilme riskiyle karşı karşıya

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail güçleri tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralanan bin 700 Filistinlinin uzuvlarının kesilmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

McGoldrick, Cenevre'de yaptığı açıklamada, İsrail güçleri tarafından yaralanan bin 700 Filistinlinin muayenesi ve tedavisi için gerekli fonun kısa süre içerisinde bulunamaması durumunda 2 yıl içerisinde bu kişilerin uzuvlarının kesilmek zorunda kalınacağını belirtti.

Gazze'de yaşanan insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan McGoldrick, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze sınırında devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail güçleri tarafından 29 bin Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 7 binin gerçek mermiyle vurulduğunu dile getirdi.

Gazze'deki sağlık sektörünün çok zor durumda olduğunu ifade eden McGoldrick, hem bölgedeki sağlık sektörünün durumunun iyileştirilmesi hem de gerçek mermiyle vurulan uzuvların kesilme riskiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin tedavisi için OCHA'nın 20 milyon dolar yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.