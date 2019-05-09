HABER

İsrail'in yaraladığı bin 700 Filistinlinin uzuvları kesilme riskiyle karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick: - "Şu anda bazı vakalarda zamanla yarışıyoruz. Kemik iltihabı, bir krize dönüşür ve tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde bu riskle karşı karşıya olan uzuvları kesmek zorunda kalacağız"

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail güçleri tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralanan bin 700 Filistinlinin uzuvlarının kesilmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

McGoldrick, Cenevre'de yaptığı açıklamada, İsrail güçleri tarafından yaralanan bin 700 Filistinlinin muayenesi ve tedavisi için gerekli fonun kısa süre içerisinde bulunamaması durumunda 2 yıl içerisinde bu kişilerin uzuvlarının kesilmek zorunda kalınacağını belirtti.

Gazze'de yaşanan insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan McGoldrick, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze sınırında devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail güçleri tarafından 29 bin Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 7 binin gerçek mermiyle vurulduğunu dile getirdi.

Gazze'deki sağlık sektörünün çok zor durumda olduğunu ifade eden McGoldrick, hem bölgedeki sağlık sektörünün durumunun iyileştirilmesi hem de gerçek mermiyle vurulan uzuvların kesilme riskiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin tedavisi için OCHA'nın 20 milyon dolar yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

-"Zamanla yarışıyoruz"

Gerçek mermiyle yaralanan ve uzuvlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan bin 700 Filistinlinin tedavisi için Gazze'deki doktorların ihtiyaç duyduğu teknik malzemeleri bulamadıklarına dikkati çeken McGoldrick, "Şu anda bazı vakalarda zamanla yarışıyoruz. Kemik iltihabı, bir krize dönüşür ve tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde kemik iltihabı tehlikesiyle karşı karşıya kalan uzuvları kesmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail güçleri tarafından 30 Mart'tan bu yana sınırdaki gösterilerde yaralanan Filistinlilerden 120'sinin kolu veya bacağı kesildi. Uzuvları kesilenlerden en az 20'si çocuk.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule kesonları denize batırıldı1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule kesonları denize batırıldı
GÜNCELLEME 2 - Silifke Belediye Başkanının kız kardeşi silahla yaralandıGÜNCELLEME 2 - Silifke Belediye Başkanının kız kardeşi silahla yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

Köprüden geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gören sinir krizi geçirdi! Feci ölüm

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.