İsrail'in yaraladığı bin 700 Filistinlinin uzuvları kesilme riskiyle karşı karşıya

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail güçleri tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralanan bin 700 Filistinlinin uzuvlarının kesilmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
McGoldrick, Cenevre'de yaptığı açıklamada, İsrail güçleri tarafından yaralanan bin 700 Filistinlinin muayenesi ve tedavisi için gerekli fonun kısa süre içerisinde bulunamaması durumunda 2 yıl içerisinde bu kişilerin uzuvlarının kesilmek zorunda kalınacağını belirtti.
Gazze'de yaşanan insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan McGoldrick, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze sınırında devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail güçleri tarafından 29 bin Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 7 binin gerçek mermiyle vurulduğunu dile getirdi.
Gazze'deki sağlık sektörünün çok zor durumda olduğunu ifade eden McGoldrick, hem bölgedeki sağlık sektörünün durumunun iyileştirilmesi hem de gerçek mermiyle vurulan uzuvların kesilme riskiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin tedavisi için OCHA'nın 20 milyon dolar yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
-"Zamanla yarışıyoruz"
Gerçek mermiyle yaralanan ve uzuvlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan bin 700 Filistinlinin tedavisi için Gazze'deki doktorların ihtiyaç duyduğu teknik malzemeleri bulamadıklarına dikkati çeken McGoldrick, "Şu anda bazı vakalarda zamanla yarışıyoruz. Kemik iltihabı, bir krize dönüşür ve tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde kemik iltihabı tehlikesiyle karşı karşıya kalan uzuvları kesmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail güçleri tarafından 30 Mart'tan bu yana sınırdaki gösterilerde yaralanan Filistinlilerden 120'sinin kolu veya bacağı kesildi. Uzuvları kesilenlerden en az 20'si çocuk.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
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