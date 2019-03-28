HABER

İsrailli Bakan'dan Suriye'ye saldırı itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz: "İranlılardaki bilgilere göre dün akşamki saldırıyı İsrail yaptı"

KUDÜS (AA) - İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz'dan dün akşam Suriye'nin Halep kentine düzenlenen saldırının arkasında İsrail ordusu olduğu itirafı geldi.

Yerel bir radyoya konuşan Katz, "İranlılardaki bilgilere göre dün akşamki saldırıyı İsrail yaptı." diyerek Halep'teki saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği iddialarını doğrulamış oldu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, gece geç saatlerde İsrail'e ait savaş uçaklarının Halep'te rejim kontrolündeki Şeyh Nacar bölgesine füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Yerel kaynaklar, saldırının Halep'teki İran güçlerinin bulunduğu silah deposunu hedef aldığını iddia etmişti.

- İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ocak'ta Şam Havalimanı'na yönelik hava bombardımanından birkaç gün sonra yaptığı açıklamada saldırısının arkasında ülkesinin olduğunu ifade etmişti

Uzmanlar, Netanyahu ve bakanlarının Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin yattığı yorumunu yapıyor.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)
- İstanbul'da tarihi eser operasyonu- İstanbul'da tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN israil Suriye

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 yıl sonra temiz içme suyuna kavuştular

20 yıl sonra temiz içme suyuna kavuştular

'Nevmekan Sahil, tam bir Türkiye mozaiği'

'Nevmekan Sahil, tam bir Türkiye mozaiği'

İstanbul'da şaşırtan manzara! Pazar ortasında otomobil

İstanbul'da şaşırtan manzara! Pazar ortasında otomobil

Eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya FETÖ üyeliğinden hapis

Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası

Seçilirlerse mahalle kadınlara emanet olacak

Seçilirlerse mahalle kadınlara emanet olacak

Sağlık Bakanı Koca'dan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Deniz Baykal açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.