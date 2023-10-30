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İsrailli esir Netanyahu'ya ateş püskürdü! "Bizi kimse korumadı, Netanyahu'nun rezaletini taşıyoruz"

30.10.2023 17:47 | Son Güncelleme:
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7 Ekim tarihinde Hamas'ın silahlı gücü El Kassam Tugayları tarafından düzenlenen Aksa Tufanı operasyonu kapsamında esir alınan İsrailli rehineler Netanyahu'ya adeta ateş püskürdü. Öfkeli rehineler Netanyahu'nun 'esir takası yapmamakla' kendilerini öldürdüğünü ifade ederek, "Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. 7 Ekim'de orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı." dedi.

İsrailli esir Netanyahu'ya ateş püskürdü! "Bizi kimse korumadı, Netanyahu'nun rezaletini taşıyoruz"

Kassam Tugayları'nın elindeki esirlerden üçü Telegram kanalından açıklama yaptı. Görüntülerde üç kadın rehinenin olduğu dikkat çekti. Rehineler Netanyahu'ya hitaben gerçekleştirdiği video mesajda İsrailli Başbakan'ı yerden yere vurdular.

Görüntüdeki 3 esir kadından biri, dün esirlerin aileleri için düzenlenen basın toplantısına dikkati çekerek, "Ateşkes olması gerektiğini ve bizi serbest bırakmanız gerektiğini biliyoruz. Serbest kalmamız için söz verdiniz." dedi.

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"REZALETİNİ TAŞIYORUZ"

İsrailli kadın, Netanyahu'ya hitaben, "Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. Çünkü sen 7 Ekim’de işleri berbat ettin. Çünkü orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı. Hiçbir 'şartın' bulunmadığı şartlar altında tutsağız. (Netanyahu) Bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun, hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?" dedi.

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Netanyahu'dan esir takası yapmasını isteyen İsrailli kadın, "Bizi şimdi serbest bırak. (Filistinlileri kastederek) onların vatandaşlarını ve tutsaklarını hemen bırak. Herkesi serbest bırak, ailelerimizin yanına dönelim. Şimdi!" diye konuştu.

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NETANYAHU'DAN YANIT

Hamas’ın yayımladığı görüntülerdeki İsrailli üç esir Elena Trupanov, Daniel Aloni ve Ramon Kirsht'ın isimlerini veren Netanyahu, esirlere, "Sizi kucaklıyorum. Kalplerimiz siz ve diğer kaçırılanlarla birlikte." ifadeleriyle seslendi.

İsrail Başbakanı, “Kaçırılan ve kayıp tüm insanların evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz." dedi.

GAZZE KATLİAMINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

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İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

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İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. (AA)

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