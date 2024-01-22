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İsrailli esirlerin yakınları parlamentodaki toplantıyı bastı!

22.01.2024 20:37 | Son Güncelleme:
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İsrailli esirlerin yakınları, İsrail parlamentosu Knesset’te Maliye Komitesi’nin yaptığı toplantıyı bastı. Esir yakınlarından birinin "Çocuklarımız orada ölürken siz burada oturmayacaksınız" yazan bir pankart açtığı görüldü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, İsrailli esirlerin yakınları hükümete seslerini duyurabilmek için yeni bir protesto düzenledi. Maliye Komitesi toplantısını basan esir yakınlarından biri, üç aile üyesinin fotoğraflarını havaya kaldırarak, "Sadece bir tanesinin, üç kişiden birinin canlı olarak geri gelmesini istiyorum” dedi.

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İNSANİ ARA 1 ARALIK'TA SONA ERMİŞTİ

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık’ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas Gazze Şeridi’nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi’nde yaklaşık 130 İsrailli esir bulunurken, 27 esirin ise İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İsrail
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