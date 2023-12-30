HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrailli tarihçiden itiraf gibi açıklama: Siyonizm başarısız oldu

İsrailli tarihçiden itiraf gibi açıklama: Siyonizm başarısız oldu

30.12.2023 16:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli tarihçi Moshe Zimmermann, İsrail merkezli Haaretz gazetesine verdiği özel mülakatta siyonizm ideolojisinin başarısız olduğunu ifade etti. Zimmermann saçma olarak nitelese de iki devletli çözüm planının artık gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

İsrailli tarihçiden itiraf gibi açıklama: Siyonizm başarısız oldu

İsrailli tarihçi Moshe Zimmermann, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısının, İsrail’in siyonizm ideolojisinin başarısızlığını ortaya koyduğunu belirtti. Zimmermann Aksa Tufanı saldırısının sonuçlarını, Tel Aviv yönetiminin izlediği siyonizm ideolojisinin geldiği noktayı ve İsrail sorununa ilişkin çözüm yollarını değerlendirdi.

g4

"SİYONİZM BAŞARISZ OLDU"

Hamas'ın 7 Ekim’de İsraillilerin güvenlik duygusunu ortadan kaldırdığını kaydeden Zimmermann, "Yahudi devletinde ve siyonist devlette Yahudilere karşı bir pogrom gerçekleştiğinde bu hem devlet hem de siyonizmin kendi başarısızlıklarına tanıklık ettiğinin göstergesidir. Çünkü siyonist bir devletin kurulmasının altında yatan fikir, diasporadaki Yahudilerin içinde bulunduğu durumun (Nazilerin Yahudilere zulmü) önlenmesiydi." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının, İsrail-Filistin çatışmasında bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken İsrailli tarihçi, saldırının siyonizm ideolojisinin başarısız olduğunu ortaya koyduğu yorumunu yaptı.

gazze1

"NAZİ BENZERİ BİR EYLEMDE BULUNMAMIZ VE BULUNMAMALARI LAZIM"

Zimmermann, siyonizmin İsrail-Filistin meselesinin çözümü olmadığının altını çizerek, "Yahudi halkının tam bir güvensizlik içinde yaşadığı bir duruma geliyoruz ve bu ilk kez olmuyor. Bunun ötesinde İsrail'in diaspora Yahudilerinin güvenliğinin azalmasına neden olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu siyonist çözüm çok eksik." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin-İsrail arasındaki sorunlar için uluslararası toplum tarafından da desteklenen ancak Tel Aviv yönetiminin yanaşmadığı iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini ifade eden Zimmermann, şöyle devam etti:

"Şu anda umutsuz ve tamamen saçma görünse de iki devletli çözümün mantıksal bir sonuç olması gerektiği açık. Bunun alternatifi ya bizim Filistinlilere karşı Nazi benzeri bir eylemde bulunmamız ya da Filistinlilerin bunu yapmasıdır."

gazze4

"İSRAİL, KÜSTAHÇA HER ELEŞTİRİYİ 'ANTİSEMİTİST' OLARAK DAMGALIYOR"

İsrail'in kendisini "küstahça" Yahudi halkının temsilcisi olarak göstermeye çalıştığını ve hükümetin İsrail'e yönelik her eleştiriyi "antisemitist" olarak damgaladığına işaret eden Zimmermann, "İşin püf noktası bu. İsrail, her eleştiriyi antisemitizm olarak yorumlayarak bunu istismar ediyor." dedi.

İsrail'in nereye doğru gittiğini anlamak için Almanya'da Nazilerin ortaya çıktığı 1930'lara bakılması gerektiğini belirten Zimmermann, İsrail'deki aşırı sağcılara yönelik eleştirileri sırasında Nazi Almanyası ile İsrail'de meydana gelen olaylar arasında gözlemlediği benzerliklere dikkati çekmesi nedeniyle hakkında soruşturmalar açıldığını kaydetti.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş teknisyeninin ifadesi kan dondurduDiş teknisyeninin ifadesi kan dondurdu
Diş teknisyeninin ifadesi kan dondurduDiş teknisyeninin ifadesi kan dondurdu
AFAD duyurdu: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas siyonizm
En Çok Okunan Haberler
Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma! İşte o paylaşımlar

Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma! İşte o paylaşımlar

Karakolda kaos! Polise saldırıp kaçtı

Karakolda kaos! Polise saldırıp kaçtı

AFAD duyurdu: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Bu ilanı gören dönüp bir daha okuyor! 'Yok artık' dedirtti

Bu ilanı gören dönüp bir daha okuyor! 'Yok artık' dedirtti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.