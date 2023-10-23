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İsraillilerin Netanyahu öfkesi büyüyor! Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: 'Kendi halkı köpek yapar onu'

23.10.2023 08:47 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'yi 2 haftadan uzun süredir bombardıman altında tutması nedeniyle dünyanın en çok zikrettiği isimlerden biri Netanyahu. Gazeteci Fatih Altaylı, İsrail halkının Netanyahu'ya öfkesi hakkında çok konuşulacak bir yorum yaptı. Dün sosyal medyada viral olan bir videoda İsrail askerinin Netanyahu'ya bağırması gündem olmuştu. Altaylı, "Netanyahu'nun hakkından İsraillilerin geleceğini" belirtip dikkat çeken sözler kullandı.

İsraillilerin Netanyahu öfkesi büyüyor! Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: 'Kendi halkı köpek yapar onu'

İsrail kara harekatına hazırlanıyor, çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme endişeleri günden güne artıyor. 7 Ekim'de başlayan çatışmaların nasıl ilerleyeceği merak edilirken İsrail halkı da Netanyahu'ya tepki göstermeye başladı. Ülkede protestolar düzenleyen halk hem rehinelerin kaçırılmasından Netanyahu'yu sorumlu tutarken sivillerin öldürülmesine dünyanın dört bir yanında tepki gösteren İsrailliler de görülüyor.

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"KENDİ HALKI KÖPEK YAPAR ONU"

Sürecin Netanyahu için kötü sonla biteceği yorumunu dile getiren Fatih Altaylı, "Kendi halkı tarafından köpek yapılır o" sözleriyle dikkat çekti. Altaylı, YouTube kanalından paylaştığı açıklamalarında İsrail halkının öfkesiyle ilgili şöyle konuştu:

"NETANYAHU'NUN HAKKINDAN İSRAİLLİLER GELECEK"

İsrailliler medeni insanlar. Tabii ki hepsi değil ama önemli bir bölümü medeni. Haybeci bir toplum değil İsrail. İsrail eğitimli, okumuş, yazmış insandan oluşan bir toplum. Onların da içinde Netanyahu gibi olanları yok mu, var. Ama Netanyahu'nun hakkından gelecek olan da yine İsrailliler.

1

"BU ACIDAN İSRAİLLİLER DE PAYINI ALIYOR"

Çok ağır eleştiriler var İsrail basınında, İsrail'de yaşayan İsraillilerde, dışarıda yaşayan İsraillilerde. Tabii tersi de var; Harvard öğrencilerinin kara listeye alınması, Fazıl Say'ın konserinin iptali falan gibi. Kraldan çok kralcılar veya işte Netanyahu politikalarını destekler gibi duran birtakım unsurlar da var ama sonuçta bu acıdan İsrailliler de payını alıyor.

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"SONU KÖTÜ OLUR ONUN"

Ben nasıl ki utanıyorsam, herhangi bir Orta Doğulu veya Londralı veya New York'lu düzgün insanlar rahatsız oluyorsa İsrail'in iş yapma biçiminden, İsrail'de de bundan rahatsız olanlar var. Bunlar bence Netanyahu'yu orada tutmazlar. Netanyahu'nun sonu kötü olur, gerçekten kötü olur. Kendi halkı tarafından köpek yapılır o, gerçekten köpek yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Binyamin Netanyahu

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