İşsiz genç üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi

Samsun'da bir genç, belediye binası önünde üzerine benzin dökerek intihara kalkıştı.

Olay, Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bulunan İlkadım Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğu iddia edilen ve nişanlı olduğu öğrenilen İ.A. (30), belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi. Başından aşağı benzin döküp çakmağı çakmak isteyen İ.A.'ya belediye personeli müdahale ederek, engel oldu. Çakmak elinden alınan İ.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

