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İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor! Saat verildi: Sıcaklar etkisini yitirirken Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

08.11.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Havalar günden güne soğurken yağışlar etkisini artırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre İstanbul'da gece saatlerinin ardından gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yurt genelinde rüzgarın zaman zaman kuvvetini artıracağı değerlendiriliyor. İşte 8 Kasım 2023 hava durumu raporu...

İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor! Saat verildi: Sıcaklar etkisini yitirirken Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

Kasım ayının ortalarına yaklaşılırken sıcaklıklar yerini soğuk havalara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta bugün etkili olması beklenen hava durumuna dair ayrıntıları paylaştı. Buna göre; havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA ILIK, RÜZGAR ARA ARA ŞİDDETLENECEK

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu,

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu

VAN °C, 16°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji

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