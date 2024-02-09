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  4. İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişiye tutuklama talebi!

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişiye tutuklama talebi!

09.02.2024 20:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul Adalet Sarayı’ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında savcılıktaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişiye tutuklama talebi!

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu için 2 Başsavcıvekili ve 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin sorguları saat 14.00 sıralarında başladı. Şüphelilerin sorguları akşam saatlerinde tamamlandı.

48 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ!

Savcılık, 96 şüpheliden 48'inin tutuklanması, diğer 48'inin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarılacak.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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polis istanbul adalet sarayı
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