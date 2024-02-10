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  4. İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı soruşturması! 48 şüpheli tutuklandı

İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı soruşturması! 48 şüpheli tutuklandı

10.02.2024 07:22 | Son Güncelleme:
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İstanbul Adalet Sarayı'nda 1 kişinin öldüğü 3'ü polis 6 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 48'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı soruşturması! 48 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırı sırasında adliye içerisinde duruşmada olan Pınar Birçok'un kardeşi de eylemle irtibatlı olduğu değerlendirilerek tutuklandığını belirtti. Tunç, ayrıca sosyal medya hesaplarından saldırıyla ilgili provakatif paylaşımlar yapan 5 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında toplamda 54 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. 

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu için 2 başsavcı vekili ve 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin saat 14.00 sıralarında başlayan sorguları akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık, 96 şüpheliden 48'inin tutuklanması, diğer 48'inin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 48'i TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 48'i tutuklanma talebiyle, diğer 48'ise ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü "Anayasal düzeni ortadan kaldırma” suçundan, 33'ü “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan, 1'i ise “Örgüte yardım etme” suçundan olmak üzere toplamda 48 şüpheli tutuklandı. Diğer 48 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SALDIRI SIRASINDA DURUŞMASI OLAN KARDEŞİ DE TUTUKLANDI 

Örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması olan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan tutuklanmasına karar verildiğini belirtti. 

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA TOPLAMDA 54 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığını ifade etti. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısının 54 olduğunu açıkladı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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DHKP-C istanbul adliyesi saldırı tutuklu
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