İstanbul, Ankara, Ağrı ve Tunceli'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak İstanbul'da okul var mı?

Merakla beklenen kar yağışı ülke genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. 13 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji tarafından İstanbul, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta ve Konya'ya sarı, Antalya'ya turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Peki yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL VE ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul için henüz okulların tatil edilip edilmediği hakkında bir duyuru yapılmadı. Aynı şekilde Ankara'da da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle 3 ilçede tüm okullar, Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaştı ve160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini açıkladı.

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadesi kullanıldı.



