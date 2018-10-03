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İstanbul Bakırköy’de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

İstanbul Bakırköy’de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy istanbul

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bahçeliin affı ile çıkar buda
tutuklandı peki kaç gün sonra salacaksınız?
Bakalım sonuç ne olacak gerçek hukuk mu nüfuz mu galip gelecek
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