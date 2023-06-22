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İstanbul barajları alarm veriyor: Rakamlar kritik seviyelere geriledi... Oralarda artık keçiler ve koyunlar otluyor!

22.06.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yağışların ardından yüzde 49,66'ya yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz mevsimine girilmesiyle yüzde 45.42'ye düştü. İşte haberin detayları...

İstanbul barajları alarm veriyor: Rakamlar kritik seviyelere geriledi... Oralarda artık keçiler ve koyunlar otluyor!

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları da düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Öte yandan bir yıl önce doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti.

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BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74.92, 2020 yılında ise yüzde 64.71'di.

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BİR ÇOK ALANDA KEÇİLER VE KOYUNLAR OTLUYOR

İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy Barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçen kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25.62 olarak ölçüldü. Alibeyköy Barajı artık keçiler ve koyunların otladığı alan haline geldi.

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İKİ BARAJ ADETA KURUDU

İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere Barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en önemli barajlarından Ömerli barajında ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.

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İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları;

  • Alibeyköy yüzde 25.62
  • Büyükçekmece yüzde 28.92
  • Darlık yüzde 62.01
  • Elmalı yüzde 38.11
  • Istrancalar yüzde 28.9
  • Kazandere yüzde 3.62
  • Ömerli yüzde 76.7
  • Papuçdere yüzde 3.35
  • Sazlıdere yüzde 29.38
  • Terkos yüzde 37.89

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ baraj

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