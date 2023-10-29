İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçit

Tüm Türkiye, Cumhuriyet'in 100. doğum gününü coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Vatandaşlar bayraklarını alıp sokaklara çıkarken iş yerleri ve evler Türk bayraklarıyla donatıldı. Görkemli törenlerden biri de İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti.

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

Yaptıkları gösteri uçuşlarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakan Türk Yıldızları Boğaz'da yaptığı gösteriyle vatandaşlara keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşattı. Gökte süzülen uçakları gören izleyiciler bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

MSB TÜM VATANDAŞLARI DAVET ETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile geçiş hazırlığının tamamlandığını duyurmuş ve vatandaşların bu törene katılması davetinde bulunmuştu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gemilerin hazırlık görüntüleri paylaşılarak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile gerçekleştireceğimiz geçit töreni için hazırlıkları tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz" denilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da programının ardından Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri’ne katıldı.









