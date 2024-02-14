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  4. İstanbul'da 17 yaşındaki işçinin feci ölümü: Tamir etmeye çalıştığı arızalı asansörde sıkışarak can verdi

İstanbul'da 17 yaşındaki işçinin feci ölümü: Tamir etmeye çalıştığı arızalı asansörde sıkışarak can verdi

14.02.2024 16:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 17 yaşındaki Arda Günay'ı ölüm korkunç bir şekilde buldu. Tamir etmek üzere girdiği arızalı asansörde genç işçi sıkıştı. Günay asansörden çıkarıldı ama kurtarılamadı.

İstanbul'da 17 yaşındaki işçinin feci ölümü: Tamir etmeye çalıştığı arızalı asansörde sıkışarak can verdi

17 yaşındaki Arda Günay'ın ölümü duyanları kahretti. Genç işçi, duvarla kabin arasında sıkışınca hayata tutunamadı.

DUVARLA KABİN ARASINA SIKIŞTI

Olay, Deliklikaya Mahallesi, Deliklikaya Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. Sürekli arıza yaptığı iddia edilen asansörde bulunan 17 yaşındaki Arda Günay, asansörü tamir etmeye çalıştığı sırada, asansörün hareket etmesiyle duvarla kabin arasında sıkıştı.

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İTFAİYE ÇIKARTTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörle duvar arasında sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Günay, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Arda Günay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi asansör
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