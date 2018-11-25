İstanbul'da AK Parti ve CHP'nin adayları kimler olacak? İsim isim İstanbul'un ilçeleri için aday listesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın Beylikdüzü’nden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da Sarıyer’den aday olması bekleniyor. Yine kulislere yansıyan bilgilere göre Sancaktepe, Zeytinburnu ve Kağıthane belediye başkanları da başka bir ilçeden aday gösterilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Çok büyük bir ihtimalle de salı günkü TBMM grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir’in büyükşehir belediye başkan adayları açıklanacak. AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı merakla beklenirken İstanbul ilçelerinde de adaylar büyük ölçüde netleşti. AK Parti’nin ilçe belediye başkanları listesinde sürpriz isimler var.

ŞİŞLİ NE SARIGÜL’E NE İNÖNÜ’YE

CHP’de ise İstanbul büyükşehir belediyesi için henüz karar verilmemiş gibi görünüyor. Muharrem İnce’yle birlikte Gürsel Tekin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı da adaylar arasında geçiyor. Hatta Genel Merkez’in İmamoğlu’na daha yakın olduğu konuşuluyor. CHP’nin İstanbul ilçelerinde de adayları henüz net değil. CHP’nin İstanbul’daki mevcut 14 ilçe belediye başkanının önemli bir kısmında değişikliğe gideceği konuşuluyor.

CHP’deki en büyük sürpriz Şişli’yle ilgili… Bu önemli kulis bilgisine göre; Mustafa Sarıgül de Hayri İnönü de aday gösterilmeyecek, Şişli için sürpriz bir isim aday gösterilecek. Sarıgül’ün Eyüp için ikna edilmeye çalışıldığı fakat ‘Şişli’den başka yere gitmem’ dediği de yine kulislere yansıyan bir bilgi. Sarıgül’ün eğer CHP’den Şişli adayı yapılmazsa DSP’den aday olması bekleniyor. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün de Adalar’dan aday olması netleşmiş gibi.

TANAL, HAMZAÇEBİ, BEKAROĞLU SÜRPRİZİ!

CHP’nin Beşiktaş, Avcılar ve Beyoğlu için adayları henüz belli değil. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin aday gösterilmeyeceği bilgisi var fakat kimin aday gösterileceği bilinmiyor. Mahmut Tanal, Akif Hamzaçebi, Mehmet Bekaroğlu gibi isimlerin ise AK Parti’nin elinde olan belediyelerden aday gösterilmesi düşünülüyor.