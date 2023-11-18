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İstanbul'da akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

18.11.2023 15:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da börekçide çalışan bir genç, dükkanın arabasına şişe fırlatan 43 yaşındaki adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 21 yaşındaki genç, adamın hayatını kaybetmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ölen adamın emniyette çeşitli suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın, biten şişeyi alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı. Bunu gören işyeri çalışanı Derviş K. (21) 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Yalçın’ı göstermesi üzerine Derviş K., elindeki sipariş kalemiyle Yalçın’ı alnından yaraladı. Hem kaşı patlayan hem de alnından kan akan Yalçın, kan kaybetmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA ALINDI

Olayın ardından bir süre sonra yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın börekçide çalışan Derviş K. olduğu tespit edildi.

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GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

Ardından börekçiye giden polis, saldırganı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işyeri aracına şişe fırlatmasından dolayı tartıştığı şahsın alnına elindeki kalemle vurduğunu söyledi. Emniyette “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Derviş K. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, hastaneye tedavi gören Engin Yalçın, yaklaşık 1 hafta sonra uzun süre kan kaybına uğraması sonucu vücudunda yaşanan ödemlerin artmasıyla aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. Ölen Yalçın’ın emniyette çeşitli suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yalçın’ın hayatını kaybetmesi sonrasında Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Derviş K.‘yı savcılık talimatıyla Gaziosmanpaşa’daki evinde gözaltına aldı. Emniyette “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapışan Derviş K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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