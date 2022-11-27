HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da akılalmaz 'elektronik eşya' vurgunu! Çaldıklarının yaklaşık değeri 2 milyon TL... Şüphelilerden 4'ü 'suç makinesi' çıktı

İstanbul'da akılalmaz 'elektronik eşya' vurgunu! Çaldıklarının yaklaşık değeri 2 milyon TL... Şüphelilerden 4'ü 'suç makinesi' çıktı

27.11.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 5 işyerinden yaklaşık 2 milyon TL'lik elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ise adeta 'suç makinesi' çıktı. R.Y.'nin 30 tane, T.K.'nın 39 tane, B.C.Ç.'in 20 tane, A.D.'nin 14 tane suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin bir işyerinden onlarca televizyon çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da akılalmaz 'elektronik eşya' vurgunu! Çaldıklarının yaklaşık değeri 2 milyon TL... Şüphelilerden 4'ü 'suç makinesi' çıktı

İstanbul'da akılalmaz bir 'elektronik eşya' vurgunu yaşandı. Kağıthane, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardında meydana gelen elektronik eşya hırsızlıkları üzerine soruşturma açıldı. Şüphelilerin bir olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin sahte plakalı bir minibüsle olay yerine geldikleri, çaldıklarını hızla araca yükleyerek kaçtıkları görüldü.

2-milyon-liralik-elektronik-esya-calan-hirsizlar-kamerada_2929_dhaphoto5

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde şüphelilerin izini buldu. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler B.C.Ç.(19), R.Y.(38), A.D.(33), T.K.(25), M.K.(53), S.K.(48), U.Ç.(34), E.Ç.(44) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.

2-milyon-liralik-elektronik-esya-calan-hirsizlar-kamerada_4011_dhaphoto1

Tek tek not almışlar... 'Satmak istiyor, saf bir adam' Tek tek not almışlar... 'Satmak istiyor, saf bir adam'

4'Ü SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerden R.Y.'nin 30 tane, T.K.'nın 39 tane, B.C.Ç.'in 20 tane, A.D.'nin 14 tane suç kaydı olduğu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğinde, 5 işyerinden yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk verdi! Stepnenin içinden çıktıAkıllara durgunluk verdi! Stepnenin içinden çıktı
Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi!Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi!
İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul hırsızlık elektronik

En Çok Okunan Haberler

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.