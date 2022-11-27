İstanbul'da akılalmaz 'elektronik eşya' vurgunu! Çaldıklarının yaklaşık değeri 2 milyon TL... Şüphelilerden 4'ü 'suç makinesi' çıktı

İstanbul'da akılalmaz bir 'elektronik eşya' vurgunu yaşandı. Kağıthane, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardında meydana gelen elektronik eşya hırsızlıkları üzerine soruşturma açıldı. Şüphelilerin bir olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin sahte plakalı bir minibüsle olay yerine geldikleri, çaldıklarını hızla araca yükleyerek kaçtıkları görüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde şüphelilerin izini buldu. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler B.C.Ç.(19), R.Y.(38), A.D.(33), T.K.(25), M.K.(53), S.K.(48), U.Ç.(34), E.Ç.(44) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.

4'Ü SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerden R.Y.'nin 30 tane, T.K.'nın 39 tane, B.C.Ç.'in 20 tane, A.D.'nin 14 tane suç kaydı olduğu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğinde, 5 işyerinden yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

