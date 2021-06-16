İstanbul'da boşanmak isteyen eşi ve ailesine dehşeti yaşattı! Mahkemedeki sözleri 'pes' dedirtti

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, hakkında 'Tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs' ile 3 kişiyi 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ' suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Süleyman Kiraz ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. "KENDİMİ SAVUNMASAYDIM BENİ LİNÇ EDECEKLERDİ" Sanık koca Kiraz, savunmasında, "Hasan'ın evine gittim. Kendimi korumak amacıyla silahı üstüme aldım. Muhammet Keçeci ile birlikte üçü beş kişi, bana karşı harekete geçti. Kendimi savunmasaydım beni linç edeceklerdi. Muhammet ve Burak silahı görünce kaçtı, silahı mutfağa girdikten sonra çektim. Kayınvalidem 'geldi' dedikten sonra ateş ettim, 'Boşanma öyle olmaz böyle olur' şeklinde bir ifade kullanmadım. Eşime doğru ateş ettim, Yıldız ve Güzel kendilerini önüne attıkları için yaralandı. Kendimi savundum, üstümde silah olmasaydı, benim oradan ölüm çıkardı" diye konuştu. "HOCA YÜZÜNDEN BUNLAR OLDU" Sanık Kiraz savunmasının devamında; "Kayınçom Hasan, 'Enişte bu iş böyle olmaz ben sizi bir hocaya baktırayım' dedi. Daha sonra beni aradı, 'Sizin eve bir bayan geliyormuş, o sizi okutmuş' dedi. Hasan'la hocanın yanına gittik, benden 7-8 yaşlarında bir çocuğun kimliğini istedi. Kızımın kimliğini verdim, daha sonra hoca, 'Sizde yedi, sekiz yıldır büyü var' dedi. Nereden biliyorsun diye sordum. 'Ben her şeyi biliyorum, ben istersem senin hayatını alt üst ederim' dedi. Benim başıma bunları hoca açtı. Hoca yüzünden bunlar oldu" dedi.

"'BOŞANMA ÖYLE OLMAZ BÖYLE OLUR' DİYEREK, ATEŞ ETTİ" Boşanmak istediği eşi tarafından yapılan saldırıdan yaralı kurtulan Şengül Kiraz da ifadesinde, "Annemin yanındaydım. Ailece oturuyorduk. Süleyman geldi. Mutfağa gelip silahını sağ tarafındaki kemerinden çekerek, 'Hasan'ın da ocağını söndüreceğim' diyerek, Yıldız'a ateş etti. Sonra anneme döndü ateş etti, içerideki çocuklar silah sesini duyunca bağırarak, mutfağa doğru geldi. Silahı çocuklara doğrulttu, çocuklar geri kaçtı, kendimi can havliyle balkona attım. Arkamdan 'Boşanma öyle olmaz böyle olur' diyerek, mermi sıktı, vurulduğumu göğsümden kan fışkırınca anladım, yere yığıldım. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Yenge Yıldız Keçeci de "Süleyman Kiraz, bana doğru nişan aldı, yere düştüm. Midem delindi, dalağım alındı, omuriliğim hasar gördü, kaburgalarım kırıldı, kolum sakat kaldı, akciğerlerim delinmiş. Kurşun hala karaciğerimde duruyor. Doktorlar, ölüm riski olacağını söylediler, kurşunu çıkarmadılar. Sanık bizim evimize geldiğinde ben yemeğini, hizmetimi eksik etmezdim, kendisinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü suçsuz, günahsız yere bize kurşun sıktı, öldürme kastıyla ateş etti" dedi.