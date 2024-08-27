İstanbul'da bugün için tüm uyarılar aynı: Kuvvetli yağış için saat de verildi! Büyükşehirlere yağmur geliyor (27 Ağustos hava durumu)

Artık yazın son günlerindeyiz. Sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başladı. Üst üste gelen uyarılara göre İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların öğlen saatlerine dek etkili olacağı öngörülüyor. Yağışların ayrıca İzmir, Ankara ve Antalya'da da kuvvetli olması bekleniyor. İşte hava durumu için gelen son uyarılar...

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MGM SAĞANAK BEKLENEN YERLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen yerler ise şöyle sıralandı: Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri.

İSTANBUL VE KOCAELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM, yağışların bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirtti ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

ORHAN ŞEN: İSTANBUL BUGÜN YAĞIŞLI, SICAKLIK HAFTA SONUNA DEK DÜŞECEK

Sosyal medya hesabından son hava durumu tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul ve Kocaeli'de bugün beklenen yağışa dikkat çekti. Şen'in değerlendirmeleri şöyle:

"Marmara, İç Ege, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğlene kadar Kocaeli'nin kuzeyi ile İstanbul'un kuzey ve boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişim yok.

"İZMİR, ANTALYA, ANKARA SAĞANAK YAĞIŞLI"

Bu hafta kuzey-batı bölgelerde yerel yağışlar görülecek. İstanbul bu hafta yağışlı. Bugün 31 C olan sıcaklık hafta sonuna kadar 28 dereceye düşecek. Tüm ülkede aşırı sıcaklar yerini ortalama değerlere bırakıyor. Bugün İzmir, Antalya, Ankara sağanak yağışlı, 32C."

AKOM’DAN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: SABAH SAATLERİNE DİKKAT

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan dün gelen açıklamada ise bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtilen sağanak yağış için uyarıda bulunulmuştu. AKOM'un açıklaması ise şu şekilde:

"Salı günü sabah 07.00’den itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğle saatlerine kadar (12.00) devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul’un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (15-30 kg/m) etkili olabileceği tahmin edilmektedir.”

BUGÜN HAVA NASIL? HARİTA PAYLAŞILDI

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER HAVA NASIL OLACAK?

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ve doğu kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu,iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açıkBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır