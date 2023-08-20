İstanbul'da çeteler gece yarısı ortalığı savaş alanına çevirdi! Kurşunlar havada uçuştu, kan döküldü... Adreslerinde bulunanlar şaşırtmadı

Mega kentte günün ilk saatinde suç örgütleri sokakta adeta terör estirdi. İki örgüt arasındaki husumetin tetiklediği çatışmada kurşunlar havada uçuştu, kan döküldü. Örgütlere yönelik düzenlenen operasyon görüntüleri dikkat çekti.

OTOMOBİLLERİ VE İŞ YERLERİNİ DE KURŞUNLADILAR

Olay, 19 Ağustos gecesi saat 00.40 sıralarında, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen suç örgütleri arasında çıkan silahlı kavgada Kenan Kılınç isimli kişi öldürüldü.

Olayın ardından suç örgütleri arasında otomobil ve iş yerlerinin kurşunlandığı öğrenildi.

41 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Örgütlere karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 7'si gözaltına alınırken 34 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

ÇELİK YELEKTEN EL YAPIMI PATLAYICI MALZEMELERİNE...

Operasyonlar kapsamında örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet 9mm fişek, 1 adet çelik yelek ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

(DHA)

