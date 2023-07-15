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İstanbul'da dehşet anları! Mermiler havada uçuştu... Mahallede film sahneleri aratmayan olay

15.07.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta alkollü şahıslar ile mahalleli arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Tabancalar ve av tüfeği mermileri havada uçuşurken film sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da dehşet anları! Mermiler havada uçuştu... Mahallede film sahneleri aratmayan olay

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla girdikleri sokağa park eden alkollü bir grup, uygunsuz hareketler sergilemeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, şahısları uyarırken taraflar arasında tartışma çıktı.

TARAFLAR BİRBİRİNE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Tartışma sırasında sinirler gerilirken iki taraf da birbirine silahla ateş etmeye başladı. Sokakta çıkan çatışmada mermiler havada uçuşurken, kimliği belirsiz şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan incelemede çatışmada ateş eden mahallelilerden H.C. ve C.B. ekiplerce yakalanıp gözaltına alınarak karakola götürüldü. H.C.'nin üzerinden olayda kullandığı 1 adet içinde fişek bulunmayan kurusıkı tabanca, C.B.'den ise yine olayda kullanmış olduğu yarı otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Dehşet veren çatışma anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"ELLERİNDEKİ SİLAHLARLA KARŞILIKLI ÇATIŞTILAR"

Olayı evinden gören Ozan Can Kutuk, "Olayı binamızdan bakarak görebildik. İlk olarak sokakta bağrışmalar oldu. Bir şeyler olacağını zaten bağrışmalardan anladım. Bir grup silahlı kişiler, olayın yaşandığı yere geldiler. Ellerindeki silahlarla karşılıklı çatıştılar. Olayda yaralanan görmedim. Şahıslar kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri geldi" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silahlı çatışma

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