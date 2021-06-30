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  4. İstanbul'da dehşet anları! Pitbull, küçük çocuğa saldırdı

İstanbul'da dehşet anları! Pitbull, küçük çocuğa saldırdı

30.06.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da sahibinin ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta top oynayan çocuğa saldırdı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, çocuğu köpeğin ağzından yaklaşık 1 dakika sonra kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz 28 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ağızlığı olmadığı halde çocukların bisiklet sürdüğü ve top oynadığı bir sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren bir kişi, köpeğe hakim olamadı. Sahibini sürükleyen köpek, sokakta top oynayan 10 yaşlarında bir çocuğa saldırdı.

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BİR DAKİKA BOYUNCA KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Köpeğin sahibi ve çevre sakinleri yaklaşık bir dakika boyunca küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalıştı. Olay saniye saniye kameralara yansırken, küçük çocuğun hastanede halen tedavi gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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