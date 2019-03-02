İstanbul'da dehşet! Çocuğunun gözü önünde karısını balkondan attı

Korkunç olay sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana geldi. Aralarında sorunlar olan ve boşanma sürecinde olan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Sezer T., eşi Gülizar T.'yi 2. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı.
ÇOCUĞU ŞAHİT OLDU
'YARDIM EDİN DİYE BAĞIRIYORDU'
Olayı anlatan Gülizar T.'nin komşusu, "Sabah bir ses duydum. İlk başta kedi sandım. Pencereden baktım kadın yerdeydi. 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Eşime haber verdim" diye konuştu. Yaralı kadının ise polise verdiği ifadesinde balkondan kendi atladığını söylediği öğrenildi. Sezer T.,'yi arayan polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
(DHA)
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