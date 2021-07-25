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  4. İstanbul'da dehşete düşüren olay! E-5'te köprüye asılı halde bulundu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! E-5'te köprüye asılı halde bulundu

25.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, E-5 Karayolu Bizimkent Köprüsü'nün korkuluklarına iple asılmış şekilde bulundu. Öldüğü tespit şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! E-5'te köprüye asılı halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi E5 Karayolu Büyükçekmece istikametinde bulunan Bizimkent Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün korkuluklarında bir şahsın ip ile asılı halde olduğu görüldü. İp ile demir korkuluklara asılı halde duran şahsı görenler durumu polisi ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkuluklara ip ile asılı halde bulunan şahsın öldüğünü tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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